Üye Girişi
Haberler

Isparta'da Ahilik Haftası Kutlamaları

Isparta'da Ahilik Haftası Kutlamaları
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta Valisi Aydın Baruş, 37. Ahilik Haftası dolayısıyla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Vali Baruş, ahiliğin Türk İslam medeniyetindeki önemine değinerek, esnafın toplumsal dayanışmadaki rolünü vurguladı.

Bu yıl 37'ncisi kutlanan Ahilik Haftası dolayısıyla Isparta Valisi Aydın Baruş, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Ziyarette konuşan Ahilik Teşkilatı'nın Türk İslam medeniyetinde temel bir görev üstlendiğini söyleyen Vali Baruş konuşmasına şöyle devam etti: "Ahilik teşkilatı sadece günlük yaşantıda değil, memleketin zora düştüğü, milletimizin yardıma ihtiyaç duyduğu durumlarda, seferberlik ilan edilen afet durumunda, afetzedelere nasıl yardımcı olabilirim diye koşturan, hatta tarihi süreç içerisinde memleketin bir silahlı güce ihtiyacı olduğu zaman, savunmaya ihtiyacı olduğu zaman eline silah alıp koşturan çok fedakar bir anlayışa sahip teşkilattır. Kurtuluş Savaşı'nda da böyle olmuştur. Günümüzde de ahilik düşüncesinin, ahilik fikrinin yaşatılması, günlük yaşamımıza hakim kılınması çok çok önemli. Komşu esnafı iş yapmıyorsa onun hakkını da gözeten bir anlayış gerçekten dünyada başka yerde bulmak mümkün değil. Bu açıdan esnafımızın bu halisane duygularla çalışmaları bizleri her zaman gurura sevk ediyor, mutluluğa sevk ediyor" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ahilik Haftası Yerel Haberler Ekonomi Yerel Yaşam Aydın

Şehit polise eşinden kahreden veda: İzin aldık gelecektik, vatan sağ olsun

Şehit polise memleketinde acı veda

 Polisimizi şehit eden alçağa 'Pişman mısın?' diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

O alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

 CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor

CHP, İmamoğlu için toplanıyor
İsrail'den Lübnan'a saldırı! 182 ölü, 700'den fazla yaralı var

İsrail bomba yağdırıyor: 182 ölü, 700'den fazla yaralı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23-24 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı (Adana Kebabı)? 23 Eylül Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? 21-22 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Karadut Tayfun kim? Karadut dizisi Tayfun Karca gerçekte kim (Şükrü Özyıldız)? BUSKİ Bursa su kesintisi! 23-24 Eylül Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 23-24 Eylül Sarıçam, Ceyhan, Karataş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 23-24 Eylül Ereğli, Beyşehir, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Karadut Zuhal kim? Karadut dizisi Zuhal Erdem gerçekte kim (İrem Helvacıoğlu)? Karadut oyuncuları kim? Karadut dizisi karakterleri ne? Karadut hangi kanalda yayınlanıyor? Karadut bugün var mı? ASKİ Ankara su kesintisi! 23-24 Eylül Beypazarı, Şereflikoçhisar, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });