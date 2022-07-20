Isparta'da 7 bin kişi uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirildi

Isparta'da yılın ilk 6 ayında "Narkorehber, Narkogençlik ve En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi çerçevesinde 7 bin 117 kişiye eğitim verildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği görevlilerince bu yılın ilk 6 ayında "Narkorehber, Narkogençlik ve En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi çerçevesinde 128 eğitim faaliyeti düzenlenirken, 7 bin 117 kişiye eğitim verildi. Ayrıca "Narkonokta" faaliyetleri bünyesinde açılan stantlarla broşür dağıtmak suretiyle toplamda 13 bin 960 vatandaş bilgilendirildi. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı / Yerel