Isparta'da 7 bin kişi uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirildi - Haberler

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Isparta'da 7 bin kişi uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Isparta'da 7 bin kişi uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirildi

Isparta'da yılın ilk 6 ayında "Narkorehber, Narkogençlik ve En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi çerçevesinde 7 bin 117 kişiye eğitim verildi.

Isparta'da yılın ilk 6 ayında "Narkorehber, Narkogençlik ve En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi çerçevesinde 7 bin 117 kişiye eğitim verildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği görevlilerince bu yılın ilk 6 ayında "Narkorehber, Narkogençlik ve En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi çerçevesinde 128 eğitim faaliyeti düzenlenirken, 7 bin 117 kişiye eğitim verildi. Ayrıca "Narkonokta" faaliyetleri bünyesinde açılan stantlarla broşür dağıtmak suretiyle toplamda 13 bin 960 vatandaş bilgilendirildi. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Isparta Yerel Haberler

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