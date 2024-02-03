Isparta'da 20 Yıllık İnşaat Ustası Kelebekleri Fotoğraflıyor

Isparta'da yaşayan 20 yıllık inşaat ustası Süleyman Erdeğer, hobi olarak 8 yıldır doğa fotoğrafı çekiyor. Erdeğer, Isparta'da yaşayan 169 kelebek türünün158 tanesini fotoğrafladığını söyleyerek insanlara inşaatçıyım dediğim zaman şaşırıyorlar dedi.

Isparta'da 20 yıldır inşaatlarda boya ve montalama ustası olarak çalışan 45 yaşındaki Süleyman Erdeğer 2017 yılından beri hobi olarak doğa fotoğrafları çekiyor. Çocukluğundan beri fotoğraf çeken Erdeğer kelebekleri sevdiğini söyleyerek, özelliklere kelebek fotoğrafı çektiğini belirtti. Evli 2 çocuk babası olan Erdeğer inşaattan kalan boş vakitlerini sürekli doğada geçirerek fotoğraf çektiğini belirttiği konuşmasında "20 yıldır inşaatla uğraşıyorum. İnşaatta iç boya ve dış mantolama ustasıyım. Boş zamanlarımda kelebek fotoğrafı çekiyorum. Benim çocukluğumda eski pozlu makinalarda fotoğraf çekerdim bayramlarda, arkadaş ortamlarında. İlk başlarda yarı crop bir fotoğraf makinesi aldım bir defa kelebek çektim ve kelebeğin detayları çok hoşuma gitti. Hem de doğa gezilerini severdim sonra makro lens edindim makro lensle kelebekleri detaylandırmaya başladım" dedi. Mevsim nedeniyle kelebek haricinde yaban hayvanı ve kuşları da çektiğini söyleyen Erdeğer "Arazide dolaştığımız için yaban hayvanları da görüyorum ve yaban hayvanlarını da çekiyorum Bunun yanında kuş da çekiyorum. Yaklaşık 100'ün üzerinde kuş türü de var kuş da çektim. Kelebekler genel de yazın oluyor, kışın kelebeklerin olmadığı zamanlarda canımız sıkılmasın, vaktimizi boşa geçirmeyelim diye kuş fotoğrafı da çekiyorum. Kışın memeli hayvanlar da çekiyorum gördüğüm arazilerde bu şekilde devam ediyorum" dedi.

"Isparta da 169 tane kelebek türü yaşıyor bunun 158 tanesini fotoğraflayabildim"

Isparta haricinde çevre illere de giderek kelebek ve doğa fotoğrafı çektiğini vurgulayan Erdeğer, "Isparta da 169 tane kelebek türü yaşıyor bunun 158 tanesini fotoğraflayabildim. Çekemediğim diğer kelebekleri de çevre illerde çektim ama Isparta'da 158 tane kelebek fotoğraf çektim. Yaklaşık 100'ün üzerinde kuş fotoğrafım var diye biliyorum" dedi.

"İnşaatçıyım dediğim zaman insanlar şaşırıyorlar"

Fotoğrafçılık hobisinin genelde insanlar tarafından güzel karşılandığını söyleyen Erdeğer, "Benim yakın çevremdeki arkadaşlarım yıllardır fotoğrafla uğraştığım çekim yaptığımı biliyorlar o yüzden çok fazla farklı tepki olmuyor ama il dışından gelen arkadaşlarımız beni ilk defa tanıyan ve tanıştığımız arkadaşlar arasında konu genellikle fotoğraf olunca güzel sohbetimiz oluyor. Fotoğraf çekerken tanıştığım insanlar benim mesleğimi sorunca arkadaşlar inşaatçı, inşaat boyacısıyım, mantolama ustasıyım dediğim zaman biraz şaşırır haliyle tebrik ediyorlar. İnşaat ustası olup ta böyle bir hobimin olmasını güzel karşılayarak tebrik ediyorlar" şeklinde konuştu.

" Isparta'da yaşayan kelebekleri kitap haline getirmek istiyorum"

Erdeğer fotoğrafçılığının yanı sıra gelecek yıllarda çekmiş olduğu fotoğraflardan kitap çıkarmayı amaçladığını belirttiği konuşmasında " Isparta'da fotoğraf konusunda aktivitelerimiz oluyor. Isparta sanat ve fotoğraf derneğimiz var her hafta perşembe günleri fotoğrafçı arkadaşlarımızla dernekte sergi açarak sunum yapıyoruz ve fotoğrafla ilgilenen, seven herkesi davet ediyoruz. Serginin yanı sıra beni şöyle bir düşüncem var Isparta'da yaşayan kelebeklerin hemen hemen hepsini çektim. Çeşitlilik açısından az bir açığım var onları da tamamlayıp önümüzdeki yıllarda Isparta'da yaşayan kelebekleri bir kitap haline getirmek istiyorum. Dışardan gelen misafirlerimiz Türkiye genelindeki diğer fotoğrafçıların Isparta ile ilgili hemen ulaşabilecekleri bir bilgi olması için bir çektiğim kelebekleri hem görsel hem de bilgisini toplayacağım bir kitap çıkartmak istiyorum amacım bu şekilde" dedi. - ISPARTA