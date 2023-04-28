Isparta Belediyesi'ne 4 engelli personel alımıyla ilgili kura çekimi yapıldı

Isparta Belediyesi'nin ISBEL şirketinde istihdam edilmek üzere geçen günlerde çıkılan ilan ve ardından yapılan müracaatlar sonrasında kuraya hak kazanan 27 engelli vatandaş arasından işe başlayacak olan 4 engellinin belirlenmesi amacıyla noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.

Isparta Belediyesi'nin ISBEL şirketinde istihdam edilmek üzere geçen günlerde çıkılan ilan ve ardından yapılan müracaatlar sonrasında kuraya hak kazanan 27 engelli vatandaş arasından işe başlayacak olan 4 engellinin belirlenmesi amacıyla noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekiminde ayrıca 12 yedek kişi de belirlendi.

Isparta Belediyesi Meclisi Toplantı Salonunda yapılan kura çekimine Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de katılırken, kura çekimine hak kazanan engelli bireylere şans diledi. Kura çekimi öncesinde her bir isim tek tek kuraya girecekler tarafından katlanarak, fanusa atıldı. Kura çekimi şeffaf bir şekilde noter huzurunda gerçekleşirken, kura çekimleri engelli bireyler tarafından yapıldı.

Kura çekimi sonrasında Isparta Belediyesi Hizmet Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. (ISBEL) şirketinde çalışmaya hak kazanan engelli bireyler mutluluk yaşadı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Belediyelerine tanınan 4 engelli personel alımı için kura çekimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Başdeğirmen, "Bu kurayı noter huzurunda müracaat eden vatandaşlarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. 27 engelli vatandaşımız kuraya katılmaya hak kazandı. Kriterleri personel alımı için uygun olan vatandaşlarımızla kura çekilişi yaptık. 4 arkadaşımızı belirledik. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu sayıyı daha fazla artırarak engelli bireylerimizi belediyemizde istihdam etmiş olacağız. Şu anda önemli sayıda engelli bireyimiz belediyemizde personelimiz olarak çalışmaktadır. Kurada ismi çıkan arkadaşlara hayırlı olsun. Kurada ismi çıkmayan arkadaşlarımızın da üzülmesini istemiyorum. Engelli bireylerimizi belediyemizde çalıştırma imkanımız önümüzdeki zaman içerisinde artacaktır. O arttıkça engelli bireylerimizi davet ederek noter huzurundaki kura ile belediyemize personel olarak alacağız" dedi.

Kurada ismi çıkan engelli vatandaşlarda, çok mutlu olduklarını belirterek, adaletli ve güzel bir kura çekimi gerçekleştirildiğini söylediler. Vatandaşlar, "Mutlu olduk. Başkanımızın kura ile personel belirlemesine teşekkür ederiz. Torpil olmadı, kura oldu. Adaletli, güzel bir seçim oldu. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Engelli bireylerin aileleri de "Zaten güveniyorduk. Hakkıyla oldu. Çıkmayan arkadaşlar hakkında da hayırlısı olsun. Teşekkürler" ifadelerinde bulundu. - ISPARTA