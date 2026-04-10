Isparta-Antalya Yolunda İki Günde İki Kaza... CHP'li Halıcı'dan İktidara: "Bu Yolu Bir An Önce Bitirin"

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) –

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Isparta Dereboğazı yolunda iki gün üst üste trafik kazası yaşandığını belirterek "Bu yolu bir an önce bitirin ve bu canlar gitmesin çağrımı yenilemek istiyorum. Hiçbir insanın canı bütçeden, paradan daha kıymetsiz değildir" dedi.

Isparta'da 8 Nisan Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Dereboğazı yolu Kayadibi mevkisnde meydana gelen trafik kazasında, tır ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Ölümlü kazanın ardından bir gün sonra aynı bölgede ikinci bir trafik kazası daha meydana geldi. Kazak Tünelleri'ni yaklaşık 3 kilometre geçtikten sonra tır ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 6 kişi yaralandı.

"Ben muhalefet milletvekili olarak utanıyorum"

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, şunları söyledi:

"Maalesef birkaç gündür yine Isparta- Antalya Dereboğazı'nda kötü haberler almaya başladık. Yine ölümlü kazalar var. Birçok vatandaşımızı bu yolda geçmişte olduğu gibi kaybediyoruz. Artık ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Ben muhalefet milletvekili olarak utanıyorum. Fakat iktidarın başındakiler, iktidar erkinin başındakiler hala pişkin pişkin açıklamalar yapmaya devam ediyorlar. Bu yolu 'yok biz bitireceğiz' de, 'yok işte şu kadar bütçe ayırdık' da. Bakın, il başkanıydım bu yolu konuşuyorduk. Milletvekilliğimin üçüncü yılı da olmak üzere her platformda dile getiriyorum. Birçok siyasetçi dile getiriyor. Kendi il başkanımız, diğer partilerin il başkanları, Isparta'daki bu işe önem veren insanlar her platformda anlatıyorlar. Maalesef 20 küsur sene olmuş, hala bu yol bitmemiş ve insanlarımızı kaybetmeye devam ediyoruz. Hep söyledim, yine söyleyeyim; Türkiye'nin doğal güzellikleriyle ön planda olması gereken bu yol maalesef ana haber bültenlerinde en tehlikeli yollar listesine girmiş durumda."

"Bu onların beceriksizliğinin ve Isparta'ya şaşı bakışlarının bir sonucudur"

Yine içimi acıtan başka bir konu da son günlerde halktan ve kamuoyundan gelen 'bu yol kapatılsın' çağrısı. Hangi devirde yaşıyoruz? İktidar partisi milletvekilleri ve iktidar partisinde siyaset yapanlar bunu bir değerlendirsinler. Türkiye'de hangi yollarla ilgili ya da hangi yolla ilgili böyle bir çağrı olmuş? Bu onların beceriksizliğinin ve Isparta'ya şaşı bakışlarının bir sonucudur maalesef. Evet, 2026 yılındayız. 2002 yılında iktidar olmuşsunuz, bu yolu yapmamışsınız, yapmamakta ısrar ediyorsunuz. Canlar gidiyor ve bu yol kapatılsın çağrısı geliyor kamuoyundan ve vicdanlı insanlardan. Artık ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Onları Isparta halkının vicdanına havale ediyorum. ve tekrar bu yolu bir an önce bitirin ve bu canlar gitmesin çağrımı yenilemek istiyorum. Hiçbir insanın canı bütçeden, paradan daha kıymetsiz değildir."

Kaynak: ANKA