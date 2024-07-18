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Isparta-Antalya Karayolunda Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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Isparta-Antalya karayolu Ağlasun kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralananlar ise hastanelere kaldırıldı.

(ISPARTA) - Isparta- Antalya karayolu Ağlasun kavşağı yakınlarında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre Isparta- Antalya Karayolu Ağlasun kavşağında meydana gelen kazada T. Y. idaresindeki 35 DVA 11 plakalı otomobil ile G. Y. idaresindeki 41 GB 619 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ile birlikte Çağlar Ege Yıldırım (6), Eylül Mira Yıldırım (2), Sevgi Yıldırım (59), E.M.Y.(2), N.Y.(29), S.Y.(36), B.B.(30), S.N.Y.(13), Ö.M.Y.(8), A.B.(63), B.T.(22) yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şahıslar olay yerine gelen ekipler tarafından otomobillerden çıkarılırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki Eylül Mira Yıldırım, 6 yaşındaki Çağlar Ege Yıldırım ile 59 yaşındaki Sevgi Yıldırım, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel

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