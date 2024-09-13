Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kuruluşlara denetim gerçekleştiriyor

Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kuruluşlara habersiz denetim gerçekleştiriyor.

Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kuruluşlara habersiz denetim gerçekleştiriyor. Hizmet kalitesini artırmak ve eksiklikleri hızla tespit ederek çözüm üretmeye yönelik gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde, kurumların fiziksel şartları, hijyen standartları, personel yeterliliği ve sunulan hizmetlerin kalitesi detaylı bir şekilde inceleniyor.

Denetimler kapsamında Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Güçlü, İl Müdür Yardımcısı İsmail Bayram ile birlikte Uluborlu İbrahim Etem Erbil Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, Uluborlu Hacı Ahmet Şençopur Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi, Özel Gardenya Bakım Merkezi ve Eğirdir Huzurevi'ni ziyaret etti.

Ziyaretlerde, kurumların genel durumu yerinde incelenirken, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulması ve hizmet niteliğinin sürekli geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Yapılan denetimlerde eksiklikler hızla tespit edilerek, hizmet standartlarının yükseltilmesi amacıyla gerekli adımlar atıldığı, hassas gruplara yönelik hizmetlerin daha etkin bir şekilde sunulması ve kuruluşların standartlarının sürekli olarak yükseltilmesi amacıyla devam edeceği vurgulandı. - ISPARTA