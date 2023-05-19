Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

İspanyol dağcılar Süphan Dağı'na tırmandı

Yerel Haberler

İspanyol dağcılar Süphan Dağı'na tırmandı İspanya'dan gelen biri kadın 11 kişilik dağcı grubu, Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı'na tırmandı.

İspanyol dağcılar Süphan Dağı'na tırmandı

BİTLİS - İspanya'dan gelen biri kadın 11 kişilik dağcı grubu, Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı'na tırmandı.

Adilcevaz ilçesine gelen dağcılar; Orhan Temel, Yusuf İpin ve Volkan Temel öncülüğünde Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı Süphan'a tırmanış gerçekleştirdi. Yusuf İpin, bu aralar yabancıların Süphan Dağı'na büyük ilgileri olduğunu belirterek, "Haftada en az bir grup dağcı Süphan Dağı'na tırmanış yapıyor. Bu da çevre ekonomisine gayet güzel bir katkı oluyor" dedi.

Bitlis Seçim Sonuçları
Bitlis Yerel Seçim Sonuçları 2019
Bitlis Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Orhan Emen - Yerel

Süphan dağı Adilcevaz İspanya Bitlis Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title