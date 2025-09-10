İspanya Hükümeti, Açık Alanlarda Sigara İçmeyi Yasaklayan Tasarıyı Onayladı

İspanya hükümeti, kafe ve restoran teraslarının yanı sıra çeşitli açık hava alanlarında sigara ve tütün ürünlerinin tüketimini yasaklayan yasa tasarısı önerisini onayladı.

İspanya hükümeti, kamu sağlığının korunması amacıyla çeşitli dış mekanlarda sigara kullanımının yasaklanmasını öngören bir yasa tasarısı önerisini onayladı. Söz konusu tasarı kapsamında, kafe ve restoran terasları, otobüs durakları ve stadyumların da dahil olduğu açık alanlarda sigara içmek yasaklanacak. Yasak, konserler, kutlamalar, üniversite kampüsleri ve sağlık kuruluşları yakınlarındaki bölgelerde de geçerli olacak. Yasağın ayrıca genç nüfus arasında sıkça kullanılan elektronik sigaraları da kapsaması bekleniyor. Tasarı ayrıca, tütün ürünlerinin kansere yol açan ciddi sağlık riskleri taşıması nedeniyle, reşit olmayan gençler arasında tütün tüketimini yasaklamayı ve tütün ürünlerinin reklamı, tanıtımı ve sponsorluğunun engellenmesini amaçlıyor ancak hükümetin onayladığı tasarı önerisi, tütün ürünlerinin ambalajlarında marka ve logoların kaldırılması ile sadeleşmeye gidilmesine yönelik bir adım içermiyor.

Söz konusu tasarının, istişare sürecinin ardından İspanya parlamentosunda oylamaya sunulması bekleniyor.

"Halkımızın sağlığını her zaman çıkarlardan önde tutacağız"

İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia açıklamasında, "Halkımızın sağlığını her zaman özel çıkarlardan önde tutacağız. Herkesin temiz hava soluma, daha uzun ve daha kaliteli bir yaşam sürme hakkı vardır" ifadelerini kullandı.

Konaklama sektöründen tepkiler geldi

İspanya'daki konaklama sektörü işletmecileri ise yılın her mevsiminde kullanılan açık hava teraslarının tütün kullanıcıları tarafından sıkça tercih edildiğini vurgulayarak, kararın sektörü olumsuz etkileyeceğini savundu ve söz konusu tasarıyı eleştirdi.

İspanya'da her yıl yaklaşık 50 bin kişi sigaradan hayatını kaybediyor

İspanya'da yetkililerin önce açıkladığı verilere göre, iç mekanlarda sigara içmenin 2011 yılından beri yasak olduğu ülkede her yıl yaklaşık 50 bin kişi sigara tüketimine bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor.

Benzer yasaklar Fransa'da da yürürlüğe girmişti

İspanyol hükümetinin onayladığı tasarı önerisi, Fransa'da geçtiğimiz Temmuz ayında yürürlüğe giren sigara yasaklarına benziyor ancak, Fransa kafe teraslarını ve elektronik sigaraları yasağa tabi tutmamıştı. - MADRİD