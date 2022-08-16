Üye Girişi
Haberi Paylaş

İspanya'da buz krizi

İspanya'da buz krizi

Yerel Haberler

İspanya'da aşırı sıcaklar ve yüksek depolama maliyeti nedeniyle buz sıkıntısı yaşanıyor.

İspanya'da aşırı sıcaklar ve yüksek depolama maliyeti nedeniyle buz sıkıntısı yaşanıyor.

İspanya'da elektrik fiyatlarındaki artışın yol açtığı yüksek üretim ve depolama maliyetleri ile aşırı sıcak hava dalgasının beraberinde getirdiği yüksek talep, "buz kıtlığına" yol açtı. Süpermarketler buz satışlarına sınırlama getirirken, yeme-içme sektöründe de buz sıkıntısı etkisini hissettiriyor. Bar sahibi Jose Manuel, "Bu durum bizi etkiledi ve her bar ya bir buz makinesi kiralayarak ya da sadece buz dolu paketleri dondurarak elinden gelenin en iyisini yapmak zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı. Müşterilerden Adrian ise, "Geçmişte bardaklar buz küpleriyle doluydu. Şimdi sadece 2 ya da 3 tane var" diye konuştu.

Sıcak hava, buz talebini yüzde 30 arttırdı

Kıtlığın ana nedeni, genellikle buz üreten fabrikaların artan enerji maliyetleri nedeniyle kış aylarında üretimlerini kesmeleri oldu. Üretimin düşük olduğu kışın ardından mevsim normallerinin 3 ila 6 santigrat derece üzerindeki sıcaklıklarla İspanya, en sıcak yazını geçirmeye başladı. Bu da stokların en düşük seviyede olduğu dönemde buz talebinde yüzde 30'luk bir artışa yol açtı. - MADRİD

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İspanya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title