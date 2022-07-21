İspanya'da boğa koşusunda yaralanan 3 kişi öldü

İspanya'nın doğusunda gerçekleştirilen boğa koşusu sırasında aldığı darbelerle yaralanan 3 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'da geleneksel olarak düzenlenen boğa koşusunda son 24 saatte 3 ölüm kayda geçti. Valencia'nın güneyindeki Picasset'te bir sokakta boğanın darbesiyle beyin travması geçiren 56 yaşındaki bir erkek, kaldırıldığı hastanede olaydan 9 gün sonra hayatını kaybetti. Valencia'nın kuzeyindeki Meliana'da ise 50 yaşındaki bir adam boğanın darbesi sonucu akciğerinin delinmesinin ardından hastanede yaşamını yitirdi. 64 yaşındaki Fransız bir turist de Pedreguer'de aldığı yaralardan dolayı öldü. Yetkililer, bu tür kazaların insanların aldığı bir risk olduğunu söyledi. - VALENCİA

İhlas Haber Ajansı / Yerel