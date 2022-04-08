İsmet İnönü Otoparkı yeni yüzü ile hizmete başladı

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - İsmet İnönü Kent Parkı altındaki katlı otopark yenilenerek hizmete açıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANET A.Ş'nin işleteceği otopark, 24 otobüs ve 160 otomobil kapasitesiyle kent merkezinde otopark sorununa çözüm olacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Muratpaşa İlçesi İsmet İnönü Kent Meydanı altında yer alan İsmet İnönü Katlı Otoparkı baştan aşağı yenilenerek, vatandaşların hizmetine sunuldu. Belediye Şirketi ANET A.Ş tarafından işletilen otopark, 11 bin metrekare alana sahip ve 3 kattan oluşuyor. Otoparkta -1'inci Kat Otobüs Park alanı, -2'nci ve -3'üncü kat ise otomobil park alanı olarak kullanılacak. Kent Merkezi'nde ciddi bir park sorununu ortadan kaldıracak olan yeraltı otoparkında 24 otobüs, 3 midibüs, 160 otomobil ve 6 engelli park yeri bulunuyor.

"Otopark baştan aşağı yenilendi"

Otoparkın yenileme çalışmaları çerçevesinde elektrik altyapısı, kamera sistemi, yazılım ve donanım altyapısı, yangın algılama sistemleri, yangın söndürme sistemleri, acil durum yönlendirmeleri, yatay dikey işaretlemeler yenilendi. Otoparka, İsmet İnönü Kent Meydanı'ndan inen asansörün bakımları yapıldı. Ayrıca havalandırma sistemleri, aydınlatma sistemleri, yatay dikey işaretlemeler, parklanma düzenleri, WC'ler yeniden düzenlendi. Yağmur suyu gider ve tahliye sistemleri stabil hale getirildi. - ANTALYA