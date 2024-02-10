Üye Girişi
Haberler

İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1968 Mezunları Okullarında Buluştu

Güncelleme:

Manisa Kız Enstitüsü'nün 1968 mezunları, 56 yıl sonra okullarında buluşarak hasret giderdi. Eski okullarında hatıralarını tazeleyen mezunlar, programda eski günleri yad etti ve duygusal anlar yaşandı.

Şimdiki adı İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olan Manisa Kız Enstitüsü'nün 1968 mezunları 56 yıl sonra okullarında buluşarak hasret giderdi. Eski okullarında hatıralarını tazeleyen 56 yıllık mezunlar okulda kendileri için hazırlanan programda eski günleri yad etti.

İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 1968 yılı mezunları 56 yıl sonra okullarında buluşarak hasret giderdi. Duygu dolu anların yaşandığı buluşmada geçmiş yıllarda okulun konferans salonunu yenileyen 1968 yılı mezunlarından Nihal Akçura'ya İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Okan Şahin tarafından teşekkür plaketi ve kütük defterindeki siyah beyaz öğrenci vesikalık fotoğrafı hediye edildi.

İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Okan Şahin eski mezunlarını okullarında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Nihal Akçura da ailelerinden aldıkları eğitimin ardından okullarının kendilerine büyük katkı sunduğunu belirterek, "1967-1968 mezunuyuz biz. Buralarda geçti bizim çocukluğumuz. Okumuz bizim için çok kutsal. Okulumuzu çok seviyoruz hala çok seviyoruz. Çünkü biz aileden aldığımız eğitimden sonra burada çok iyi bir eğitim aldık. Öğretmenlerimiz fevkalade insanlardır. Biz öğrendiğimiz şeyleri evimizde tatbik ettiğimiz şeyleri ailemizden sonra buradan öğrendik. Hepimiz birer terzi gibi ressam gibi yetiştik. Biz hem dinimizi bildik hem de Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsedik. Bu bizim için çok önemli. Bayramlarımızı kutladık, resmi geçitler yaptık. Çok güzel bir öğrencilik geçirdik. Gençlerimize naçizane tavsiyem yine Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda düzgün, düzenli, kendilerine ve ailelerine saygılı birer insan olmalarıdır. Ben bunu Nihal Akçura Meslek Okulunda da öğrencilere söylüyorum. İyi bir eğitim her işin başıdır. Özellikle genç kızlarımızın eğitimlerini tamamlamaları gerekiyor. Bu çok önemli. Ne olursa cehaletten oluyor. Türkiye'nin eğitimli ve kültürlü insanlara ihtiyacı var. Hepinizi çok seviyorum" dedi.

Programda Türk Sanat Müziği konseri ile eğlenen eski mezunlar, okul müzesini gezerek, 56. mezuniyet pastasını kesti. Okulda yeni öğrencilerle sohbet eden 56 yıllık mezunlar bir dahaki buluşmaya kadar birbirlerine ve okullarına veda ederken hüzünlü anlar yaşadı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anadolu Lisesi İsmet İnönü Okan Şahin Manisa Etkinlik Müzik Eğitim Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sağlık ocağı cumartesi günü açık mı? Borsa hafta sonu açık mı, kapalı mı? Hafta sonu borsa kapalı mı? Hafta sonu borsa açık mı? Hafta sonu hisse senedi alınır mı? MNG kargo Cumartesi açık mı? MNG kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, saat kaça kadar dağıtım yapıyor? Garanti Bankası cumartesi açık mı, hangi şubeler açık? Galatasaray Sparta Prag maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Galatasaray Sparta Prag ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Falda bebek görmek ne anlama gelir? Falda bebek görmek ne demek? Kahve falında bebek görmek iyi midir, kötü müdür? Rüyada şeker görmek ne anlama gelir? Rüyada toz şeker görmek, rüyada bayram şekeri görmek, rüyada kesme şeker görmek nedir? Falda baykuş görmek ne anlama gelir? Falda baykuş görmek ne demek? Kahve falında baykuş görmek iyi midir, kötü müdür? Kuyumcular Cumartesi açık mı? Hafta sonu kuyumcular açık mı, saat kaça kadar açık? Kuyumcu çalışma saatleri 2024! Al-Musrati kimdir? Al-Musrati mevkisi ne, bonservisi ne kadar? Rüyada ördek görmek ne anlama gelir? Rüyada beyaz ördek görmek, uçan ördek görmek nedir? Rüyada ördek yakalamak ne demek? Rüyada ördek görmek ne anlama gelir? Rüyada beyaz ördek görmek, uçan ördek görmek nedir? Rüyada ördek yakalamak ne demek? Rüyada gülmek ne anlama gelir? Rüyada kahkaha atmak ne demektir? Rüyada tebessüm ile gülmek, kahkaha ile uyanmak ne anlama gelir? Aras Kargo cumartesi açık mı? Aras Kargo çalışma günleri 10 Şubat 2024 Rüyada ağlamak ne demektir? Rüyada çok ağlamak ne anlama gelir? Rüyada hıçkırarak ağlamak, sevinçten ağlamak
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title