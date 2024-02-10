İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1968 Mezunları Okullarında Buluştu

Şimdiki adı İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olan Manisa Kız Enstitüsü'nün 1968 mezunları 56 yıl sonra okullarında buluşarak hasret giderdi. Eski okullarında hatıralarını tazeleyen 56 yıllık mezunlar okulda kendileri için hazırlanan programda eski günleri yad etti.

İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 1968 yılı mezunları 56 yıl sonra okullarında buluşarak hasret giderdi. Duygu dolu anların yaşandığı buluşmada geçmiş yıllarda okulun konferans salonunu yenileyen 1968 yılı mezunlarından Nihal Akçura'ya İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Okan Şahin tarafından teşekkür plaketi ve kütük defterindeki siyah beyaz öğrenci vesikalık fotoğrafı hediye edildi.

İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Okan Şahin eski mezunlarını okullarında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Nihal Akçura da ailelerinden aldıkları eğitimin ardından okullarının kendilerine büyük katkı sunduğunu belirterek, "1967-1968 mezunuyuz biz. Buralarda geçti bizim çocukluğumuz. Okumuz bizim için çok kutsal. Okulumuzu çok seviyoruz hala çok seviyoruz. Çünkü biz aileden aldığımız eğitimden sonra burada çok iyi bir eğitim aldık. Öğretmenlerimiz fevkalade insanlardır. Biz öğrendiğimiz şeyleri evimizde tatbik ettiğimiz şeyleri ailemizden sonra buradan öğrendik. Hepimiz birer terzi gibi ressam gibi yetiştik. Biz hem dinimizi bildik hem de Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsedik. Bu bizim için çok önemli. Bayramlarımızı kutladık, resmi geçitler yaptık. Çok güzel bir öğrencilik geçirdik. Gençlerimize naçizane tavsiyem yine Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda düzgün, düzenli, kendilerine ve ailelerine saygılı birer insan olmalarıdır. Ben bunu Nihal Akçura Meslek Okulunda da öğrencilere söylüyorum. İyi bir eğitim her işin başıdır. Özellikle genç kızlarımızın eğitimlerini tamamlamaları gerekiyor. Bu çok önemli. Ne olursa cehaletten oluyor. Türkiye'nin eğitimli ve kültürlü insanlara ihtiyacı var. Hepinizi çok seviyorum" dedi.

Programda Türk Sanat Müziği konseri ile eğlenen eski mezunlar, okul müzesini gezerek, 56. mezuniyet pastasını kesti. Okulda yeni öğrencilerle sohbet eden 56 yıllık mezunlar bir dahaki buluşmaya kadar birbirlerine ve okullarına veda ederken hüzünlü anlar yaşadı. - MANİSA