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İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

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İstanbul'da hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç, Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Kılıç'ın yakınları da katıldı.

İstanbul'da hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç, son yolculuğuna uğurlanıyor. Fatih Camii'nde düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor.

Mahmud Efendi'nin vefatı üzerine İsmailağa Cemaati'nin başına geçen Hasan Kılıç, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 94 yaşında hayatını kaybeden Hasan Kılıç için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Kılıç'ın çok sayıda yakını katılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici Hasan Kılıç İstanbul Yerel Yaşam Politika Haberler

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