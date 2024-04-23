İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

İstanbul'da hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç, son yolculuğuna uğurlanıyor. Fatih Camii'nde düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor.

Mahmud Efendi'nin vefatı üzerine İsmailağa Cemaati'nin başına geçen Hasan Kılıç, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 94 yaşında hayatını kaybeden Hasan Kılıç için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Kılıç'ın çok sayıda yakını katılıyor. - İSTANBUL