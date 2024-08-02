Trabzon'da İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

İran'ın başkenti Tarhan'da yapılan saldırı sonucu hayatını kaybeden İsmail Haniye için Trabzon'da bugün Cuma namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ülke genelinde 81 ilde olduğu gibi Trabzon'da da İskenderpaşa Camiinde cuma namazı sonrası İsmail Haniye ve tüm Gazze şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yoğun katılımın olduğu gıyabi cenaze namazında, Haniye için helallik istenmesinin ardından dualar edildi. - TRABZON