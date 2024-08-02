Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için Kastamonu'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kastamonu'daki tüm camilerde Cuma namazının ardından, Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı. Tarihi Nasrullah Kadı Camiinde de kılınan gıyabi cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından dua edilerek, İsrail'e tepki gösterildi. İl Müftüsü Bekir Derin'in dua ettiği sırada bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. - KASTAMONU