İsmail Haniye için Elazığ'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için Elazığ'da Cuma namazı sonrası İzzetpaşa Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazda, yaşlı bir adam gözyaşları içinde "Çocuk katili Netanyahu" diyerek İsrail'i protesto etti.

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu İran'ın başkenti Tahran'da, tören sonrası evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Haniye için tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da Cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. İzzetpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası, dualar edildi. Saf tutan ve gözyaşlarına hakim olmayan yaşlı bir adam ise "Çocuk katili Netanyahu" diyerek İsrail'i protesto etti. - ELAZIĞ