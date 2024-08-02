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İsmail Haniye için Balıkesir'de gıyabi cenaze namazı kılındı

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İran'da uğradığı suikast sonucu şehit edilen Filistin direnişinin sembol isimlerinden İsmail Haniye için Balıkesir'in Edremit ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve vatandaşlar da namaza katıldı.

İran'da uğradığı suikast sonrasında şehit edilen Filistin direnişinin sembol isimlerinden İsmail Haniye için Balıkesir'in Edremit ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Bekir Efendi Camisi'nde uğradığı suikast sonrası şehit olan Filistin İsmail Haniye için Balıkesir'de Cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. İsmail Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazına Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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