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Muğla Kurşunlu Camii'nde İsmail Haneyye için gıyabi cenaze namazı kılındı

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Muğla Kurşunlu Camii'nde, tüm Türkiye'de olduğu gibi İsmail Haneyye için Cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

Muğla Kurşunlu Camii'nde, tüm Türkiye'de olduğu gibi İsmail Haneyye için Cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaza, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, il protokolü ve vatandaşların katılımı ile gerçekleşti.

Müftü Yardımcısı Erkan Saral, Cuma vaazında zalimlerin hazin sonlarının tarih boyunca hep aynı olduğunu belirterek, Gazze'de yaşanan katliamın mutlaka sona ereceğini ve faillerin yok olmaya mahkum olduğunu söyledi. Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı ise hutbesinde Tebbet suresinin mesajına dikkat çekti.

Sıcak havaya aldırış etmeyen Muğlalılar, Cuma namazı sonrası Kurşunlu Camii bahçesini doldurdu. Müftü Yaşar Çapçı, İran'da uğradığı hain suikast sonrasında şehit olan İsmail Haneyye ve tüm Gazze şehitlerine Allah'tan rahmet diledi. Çapçı, Filistinlilere şifa dileklerini ileterek, İsrail'in savaş ve insanlık suçu işlediğini vurguladı. Zulüm ile abad olmanın mümkün olmadığını belirten Çapçı, konuşmasının ardından gıyabi cenaze namazını kıldırdı.

Cemaat, İsmail Haneyye başta olmak üzere tüm şehitlerin gıyabında saf tutarak namazı eda etti. Namazın ardından Menteşe Müftüsü Dr. Ertuğrul Akın tarafından yapılan dua ile program sonlandırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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