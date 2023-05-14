İsmail Çağlar Bayırcı oyunu kullandı

AK Parti Kütahya milletvekili adayı İsmail Çağlar Bayırcı, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Akşemsettin İmam Hatip Lisesi'nde kullandı.

AK Parti Kütahya milletvekili adayı İsmail Çağlar Bayırcı, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Akşemsettin İmam Hatip Lisesi'nde kullandı.

Bayırcı oy verme işlemini, saat 11.00'de Dumlupınar Mahallesi'ndeki Akşemsettin İmam Hatip Lisesi'nde 1029 1173 No'lu sandıkta gerçekleştirdi.

Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Bayırcı, seçimlerin Kütahya ve Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu. - KÜTAHYA