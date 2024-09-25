İsmail Baş, Gazetecilere Veda Etti

Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, ilçede görev yapan gazetecilere veda etti. Baş, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'nin Çaycuma temsilciliğine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, görev süresi boyunca eğitim alanında yürüttüğü çalışmalar ve medya ile olan işbirliği için teşekkürlerini iletti.

Veda ziyaretine, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Çaycuma Şube Başkanı Davut Uyar ve gazeteciler yer aldı. İsmail Baş, görev süresi boyunca Çaycuma'da basın mensuplarıyla kurduğu olumlu ilişkilere değinerek, ilçedeki eğitim çalışmalarının aktarılmasında gazetecilerin oynadığı önemli rolü vurguladı. Baş, "Sizlerin desteğiyle eğitimde birçok başarıya imza attık. Bu vesileyle hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Gazeteciler de Baş'a, eğitim alanındaki katkılarından dolayı teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi. - ZONGULDAK