İsmail Baha Sürelsan, Antalya'da Anılacak

Antalya’nın yetiştirdiği en önemli isimlerden, devlet sanatçısı İsmail Baha Sürelsan, vefatının 25. yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen program ile anılacak.

Antalya'nın yetiştirdiği en önemli isimlerden, devlet sanatçısı İsmail Baha Sürelsan, vefatının 25. yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen program ile anılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Devlet Sanatçısı İsmail Baha Sürelsan için vefatının 25. yılında anma programı düzenleyecek. Anma programı 12 Nisan Çarşamba saat 14.00'te Sürelsan'ın Uncalı Mezarlığı'ndaki kabri başında yapılacak tören ile başlayacak. Program saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi Perge Salonu'ndaki söyleşi ve dinleti ile devam edecek.

SÖYLEŞİ VE DİNLETİ

"Devlet Sanatçısı İsmail Baha Sürelsan 111 yaşında" isimli programda Sürelsan'ın yeğeni Nurten Erpek, Av. Deniz Filiz, Özgen Gürbüz ve Dr. Mehmet Emin Kakan'ın söyleşisi gerçekleşecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Sanat Müziği İcra Heyeti de anma konseri verecek. Konserde, Sürelsan'ın Türk musikisine kazandırdığı unutulmaz eserler seslendirilecek.