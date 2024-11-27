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Islık Diliyle Trafiği Hareketlendiren Adam

Islık Diliyle Trafiği Hareketlendiren Adam
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Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Eşref Özer, gençlik yıllarında öğrendiği ıslık dilini kullanarak trafikte araç sürücülerinin dikkatini çekiyor. Islık sesiyle sürücüleri polis geldiğini düşünerek beklemekten caydırıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Eşref Özer, küçük yaşta iletişim kurmak amacıyla öğrendiği ıslığı sokak ve cadde üzerinde çalınca trafikteki araçların sürücüleri polis geldiğini düşünerekten bekleme yapmadan ilerliyor.

Yağcılar Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Eşref Özer, Yörük bir ailenin çocuğu olduğunu söyledi. Gençlik yıllarında hayvancılık yaparak geçimlerini sağladıklarını belirten Özer, 250 keçi, 250 koyun ve 100'e yakın büyükbaş hayvanları olduğunu ifade etti. Gençliğinde günümüzdeki gibi herkesin cebinde telefon olmadığı gibi evlerde de telefon bulunmadığını kaydeden Özer, o dönemde kırsalda iletişim ıslık ile sağlandığını aktardı. Özer, ıslık dilini bilenlerin sevdiği kız ile ıslık çalarak konuştuğunu belirtti.

15 yaşında iken 6 aylık bir çalışma sonucu ıslık çalmayı öğrendiğini belirten Özer, ıslık ile gençliğinde mahalle sakinleri ve arkadaşlarıyla dağdan dağa iletişim kurup konuştuklarını söyledi. Yıllarca ıslık ile iletişim kuran Özer, cep telefonun çıkmasının ardından artık ıslık dilinin unutulup gittiğini ifade etti.

Şuanda Efeler ilçe merkezinde yaşamını sürdüren Özer, Egemenlik Bulvarı üzerinde bulunan oğlunun iş yerinde zaman geçiriyor. Bazen Egemenlik Bulvarı üzerinde gereksiz bekleme yapan ve duran araç görünce Özer ıslık çalıyor. Sürücüler, ıslık sesini duyunca polis geldiğini düşünerekten hemen bekleme yapmadan ilerliyor. Ayrıca yüksek sesle müzik çalanlar da bu sesi duyunca hemen sesi kısıp uzaklaşıyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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