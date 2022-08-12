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İşler tersine döndü... Bu kez fare kediyle oynadı

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İşler tersine döndü.

İşler tersine döndü... Bu kez fare kediyle oynadı

Kedi fareyle değil, fare kediyle oynadı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da vatandaş kamerasına yansıyan bir olay sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı. Görüntülerde bir fare kendisini yemek isteyen kediye adeta kafa tutup, kediyi kovalayarak yem olmaktan kurtuldu.

İlginç olay, Şuhut ilçesine bağlı Mahmut köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köy yolunda ilerleyen bir vatandaş yol ortasında kedi ile farenin kavga ettiğini gördü. Ardından cep telefonu ile olayı görüntüleyen vatandaşın çektiği video sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Görüntülerde fareyi yemeğe çalışan kedinin yaptığı hamleye fare kendisini savunarak karşılık verdi. Fare kedinin üstüne atlamaya çalışıp bu arada da kuyruğunu yakalamaya çalıştı. Kedi ile fare bir süre çevrelerinde döndükten sonra kedi sonunda pes ederek durdu. Sonrasında ise fare otluk alana girerek gözlerden kaybolurken, kedi ise farenin arkasından bakakaldı.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karahisar kedi Yerel Haberler

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