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İslam aleminde Ramazan Bayramı'nın ilk günü belli oldu

İslam aleminde Ramazan Bayramı'nın ilk günü belli oldu

Yerel Haberler

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Filistin, Irak, Yemen ve Kuveyt'te Ramazan Bayramı'nın ilk günü yarın, Umman, İran, Fas ve Pakistan'da bayramın ilk günü cumartesi olarak belirlendi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Filistin, Irak, Yemen ve Kuveyt'te Ramazan Bayramı'nın ilk günü yarın, Umman, İran, Fas ve Pakistan'da bayramın ilk günü cumartesi olarak belirlendi.

Kutsal Ramazan ayının sona ermesi ile İslam aleminde Ramazan Bayramı'nın ilk günü belli oldu. Şevval hilalinin göründüğü Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Filistin, Irak, Yemen ve Kuveyt'te Ramazan Bayramı'n ilk günün yarın olduğu açıklandı.

Şevval hilalinin görünmediği Umman, İran, Fas ve Pakistan'da ise bayramın ilk gününün cumartesi olduğu duyuruldu. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan Ramazan Bayramı Katar Yerel Haberler

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