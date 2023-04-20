Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Filistin, Irak, Yemen ve Kuveyt'te Ramazan Bayramı'nın ilk günü yarın, Umman, İran, Fas ve Pakistan'da bayramın ilk günü cumartesi olarak belirlendi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Filistin, Irak, Yemen ve Kuveyt'te Ramazan Bayramı'nın ilk günü yarın, Umman, İran, Fas ve Pakistan'da bayramın ilk günü cumartesi olarak belirlendi.

Kutsal Ramazan ayının sona ermesi ile İslam aleminde Ramazan Bayramı'nın ilk günü belli oldu. Şevval hilalinin göründüğü Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Filistin, Irak, Yemen ve Kuveyt'te Ramazan Bayramı'n ilk günün yarın olduğu açıklandı.

Şevval hilalinin görünmediği Umman, İran, Fas ve Pakistan'da ise bayramın ilk gününün cumartesi olduğu duyuruldu. - RİYAD