İskilip'te esnaflar geleneksel arefe duasında buluştu - Haberler

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İskilip'te esnaflar geleneksel arefe duasında buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İskilip'te esnaflar geleneksel arefe duasında buluştu

Çorum'un İskilip İlçesi'nde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından organizesinde geleneksel Arife duası yapıldı.

Çorum'un İskilip İlçesi'nde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından organizesinde geleneksel Arife duası yapıldı.

Ahilik gelenekleri arasında yer alan Arife duası için; Belediye Başkanı Ali Sülük, Şoförler Cemiyet Odası Başkanı Abdurrahman Uysal çeşitli meslek gruplarından esnaf ve zanaatkarlar katıldı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Uslu "Geçtiğimiz iki yılda Pandemi nedeniyle yapamadığımız Arife duamızda bir araya gelmenin ve bu ahilik geleneğini yaşatmanın mutluluğu içerisindeyim. Allah yaptığımız duaları, ibadetleri kabul eylesin. Esnaf ve Zanaatkarlarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi.

iskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ise "Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığının organize ettiği ve Ahilik Kültüründe gelenek olan Arife duasına katıldık. Geleneği kültürümüzde yaşatan Başkan İsmet Usluya, katılan tüm esnaf ve zanaatkarlarımıza teşekkür ederim. Yaptığımız duamızın ilçemize bereketli yağmurlar, esnafımıza hayırlı kazançlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Bu vesileyle siz değerli esnaflarımızın ve tüm hemşerilerimin mübarek ramazan bayramlarını tebrik ederim" dedi. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Esnaf ve Sanatkarlar, İskilip, Arife, Esnaf, Yerel, Haberler

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