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İskilip'te 19 Mayıs coşkusu

İskilip'te 19 Mayıs coşkusu

Yerel Haberler

Çorum'un İskilip ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

Çorum'un İskilip ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

İskilip ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı İskilip Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle kutlandı. Tören, İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şevket Akkoca tarafından Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunması ile devam eden program, halk oyunları gösterileri, yarışmalar, günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından sona erdi.

Yarışmalarda dereceye girenlere İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural ve Belediye Başkanı Ali Sülük tarafından ödülleri verildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs Gençlik İskilip Yerel Haberler

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