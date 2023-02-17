Üye Girişi
Haberi Paylaş

İskilip Belediyesi'nden depremzedeler için hayır çarşısı

Yerel Haberler

İskilip Belediyesi'nden depremzedeler için hayır çarşısı

Çorum'un İskilip Belediyesi tarafından depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanacağı hayır çarşısı kuruldu.

Çorum'un İskilip Belediyesi tarafından depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanacağı hayır çarşısı kuruldu.

Depremin ilk gününden itibaren İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde toplanan yardım malzemelerinin bir kısmı, depremzede vatandaşlarımızın kolay ulaşabilmesi hayır Çarşısı'na taşındı. İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile hayırseverlerin de destek verdiği çarşıyı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanı Ali Sülük, deprezemdelerin ihtiyaçlarının karşılanacağı bir alan oluşturduklarını belirterek, çarşıda giyimden ayakkabıya kadar her türlü ihtiyaç malzemesinin bulunduğunu açıkladı.

Çarşıda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile belediye çalışanlarının görev yapacağını dile getiren Başkan Ali Sülük, "Katkılarından dolayı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Hayırseverlerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da buraya desteklerini bekliyorum" dedi. - ÇORUM

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ali Sülük İtfaiye İskilip Çorum Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title