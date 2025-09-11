Haberler

İskenderun Sahili Yeniden Hayat Buluyor

Hatay'da yaşanan deprem sonrası kayma meydana gelen İskenderun sahilinde, Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi hayata geçiriliyor. Proje, sahilin estetik görünümünü artıracak ve sosyal yaşamı canlandıracak.

Hatay'da depremde 80 santimetre kayma yaşanan İskenderun sahili, hayata geçirilen Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesiyle yeniden hayat bulacak. Vali Mustafa Masatlı, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Asrın felaketinde büyük yıkım yaşayan Hatay'da İskenderun sahilinde 80 sahilinde kayma yaşanmıştı. İskenderun ilçesinde sık sık yaşanan deniz taşmasıyla birlikte kent merkezi sular altında kalıyordu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bölgede yaşanan deniz taşkının önüne geçmek ve sahile modern bir görünüm katmak için Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi'ni hayata geçirmişti. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, proje alanı olan İskenderun sahilinde incelemelerde bulundu. Vali Masatlı; projenin şehrin estetik görünümünü güçlendireceğini, sosyal yaşamı canlandıracağını ve vatandaşların sahil bölgesini daha aktif biçimde kullanmalarını sağlayacağını belirtti ve sahadaki çalışmaları yerinde gözlemleyerek yetkililerden detaylı bilgiler aldı.

Proje kapsamında; geniş meydan ve açık alanlar, yaya ve bisiklet yolları, 13 adet çocuk oyun alanı, spor ve fitness alanları (1 futbol sahası, 2 tenis kortu, 2 basketbol sahası), sosyal tesisler ve dinlenme noktaları, araç ulaşım yolu ve otopark, tribünler (kafe ve soyunma odalarıyla birlikte), restoranlar, balık lokantaları ve büfeler, yeşil alanlar ve peyzaj düzenlemelerinin hayata geçirilmesi planlanıyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
