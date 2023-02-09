İskenderun Limanı'nda 54 saattir devam eden yangın dron ile havadan görüntülendi

Hatay'da İskenderun Limanı'nda depremin ardından çıkan yangın 54 saattir devam ediyor. Limanın konteynır bölümü alevlere teslim olurken yangın dron ile havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle birçok ilde can kayıpları yaşandı, binalar çöktü, ciddi yıkım yaşandı. En çok etkilenen yerlerden biri de Hatay'ın İskenderun ilçesi oldu. İlçede depremin ardından İskenderun Limanı'nda başlayan yangın 54 saattir devam ediyor. Ekipler kontrol altına almak için çalışırken yangın havadan dron ile böyle görüntülendi. - HATAY