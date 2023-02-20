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İskenderun Devlet Hastanesi tahliye ediliyor

Yerel Haberler

İskenderun Devlet Hastanesi tahliye ediliyor

Hatay'da peş peşe meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik depremlerin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'nde bulunan hastalar tahliye edilmeye başlandı.

Hatay'da peş peşe meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik depremlerin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'nde bulunan hastalar tahliye edilmeye başlandı.

Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik depremler şehir genelinde hissedildi. 6 Şubat'taki depremlerde de kısmen hasar görmesine rağmen sağlam kalan bölümünde hastalara bakılan İskenderun Devlet Hastanesi'ndeki hastaların tahliye edilmesi kararlaştırıldı. Bunun üzerine hastaneye onlarca ambulans sevk edildi. Ambulanslarla alınan hastalar, Payas ilçesinde kurulan sahra hastanesi ile Dörtyol Devlet Hastanesine nakledilmeye başlandı.

Hastanedeki tüm hastaların sevk edileceği belirtildi. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Devlet Hastanesi İskenderun Hatay Yerel Haberler

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