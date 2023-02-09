İskenderun'da tahribat böyle görüntülendi Yerel Haberler İskenderun'da tahribat böyle görüntülendi Şehirde deprem sonrası deniz seviyesi yükseldi Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında, deniz seviyesi yükselirken yıkılan binalarda havadan görüntülendi. İskenderun'da tahribat böyle görüntülendi Şehirde deprem sonrası deniz seviyesi yükseldi HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında, deniz seviyesi yükselirken yıkılan binalarda havadan görüntülendi. 3 gün önce meydana gelen depremin ardından İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi. Deniz seviyenin yükselmesiyle sahil kesiminin bir bölümü sular altında kaldı. Depremde yıkılan binalar ve hasar alan yerler dron ile havadan görüntülendi. Şehirde tahribatın boyutu içler acısı, arama-kurtarma ekiplerinin enkazlarda çalışmaları devam ediyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel İskenderun Deprem Hatay Genel Yerel Haberler

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