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İskenderun'da Öğrenci Güvenliği İçin Güvenlik Denetimi

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okul önleri ve çevresindeki internet kafeler ile cafelerde güvenlik denetimi gerçekleştirdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okul önleri ve çevresindeki internet kafeler ile cafelerde güvenlik denetimi gerçekleştirdi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü, 29 Mayıs'ta öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul önleri ve çevrelerinde yer alan internet kafeler ile cafelerde güvenlik uygulaması gerçekleştirdi. Okul giriş ve çıkış saatlerinde öğrencilerin rahatça giriş çıkış yapabilmeleri için çok sayıda polis görevlendirildi. Yapılan denetimlerde, okullarla ilgisi olmayan şahısların sorguları yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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