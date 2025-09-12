Haberler

İskenderun'da Modern Köy Evlerinde Sona Gelindi

İskenderun'da Modern Köy Evlerinde Sona Gelindi
Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Şekere bölgesinde inşa edilen köy evlerinde sona yaklaşılıyor. Vali Mustafa Masatlı, projede incelemelerde bulunarak, modern mimari ile inşa edilen konutların vatandaşlar için güvenli yaşam alanları sunacağını belirtti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Şekere bölgesine inşa edilen köy evlerinde sona gelindi. Vali Mustafa Masatlı, modern mimarıyla inşa edilen köy evlerinde incelemelerde bulundu.

Asrın felaketinde büyük yıkım yaşanan Hatay'da depremin izleri silinmeye devam ediyor. İskenderun ilçesi Şekere Mahallesi'nde yapımı devam 58 köy evinde çalışmalar hızla sürüyor. Vali Masatlı, inşasında sona gelinen Şekere köy evleri proje alanında incelemelerde bulundu. Çalışmaları yerinde değerlendiren Vali Masatlı, yetkililerden projeye dair detaylı bilgi aldı ve modern mimari ile yüksek dayanıklılık esas alınarak inşa edilen konutların, vatandaşlar için güvenli ve huzurlu yaşam alanları oluşturacağını vurguladı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
