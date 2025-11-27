İskenderun'da Küçük Çocuğun Eli Hamur Makinesine Sıkıştı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir tatlıcıda küçük çocuğun eli hamur makinesine sıkıştı. İtfaiye ekipleri çocuğu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay, Ulucami Caddesi'ndeki bir tatlıcı dükkanında meydana geldi. İş yerindeki küçük çocuğun eli hamur makinesine sıkıştı. İhbarla adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri makinenin bir bölümünü kırarak çocuğun elini çıkardı. Yaralı çocuk sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber: Ufuk AKTUĞ-Kamera: HATAY,