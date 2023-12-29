İskenderun'da Gaziler Şehitler İçin Anma Töreni Düzenledi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gaziler, 12 şehit için anma töreni düzenleyerek terörü lanetledi.

Geçtiğimiz günlerde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 22 ve 23 Aralık tarihlerinde teröristlerle çıkan çatışmalarda 12 asker şehit düşmüştü. Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki Şehitler Anıtı'nda gaziler toplanarak şehitler için anma töreni düzenledi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği İskenderun Temsilciliği tarafından düzenlenen anma programında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından basın açıklaması yapıldı. Anma programında şehitler anılırken terör lanetlendi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği İskenderun temsilcisi Başkanı Neşet Turhan, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Türk milletinin başı sağ olsun. Kahramanlarımızın ruhları şad ve mekanları cennet olsun. Bilinmelidir ki kanları yerde kalmayacaktır" dedi. - HATAY