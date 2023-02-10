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İskenderun'da deniz suyu çekildi, temizlik çalışması başladı

Yerel Haberler

İskenderun'da deniz suyu çekildi, temizlik çalışması başladı Hatay'ın İskenderun ilçesinde, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde deniz suyu altında kalan sahil kesiminde tahliye ve temizlik çalışması sürüyor.

İskenderun'da deniz suyu çekildi, temizlik çalışması başladı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde deniz suyu altında kalan sahil kesiminde tahliye ve temizlik çalışması sürüyor.

Derprem nedeniyle kıyıdan 200 metre içeri gelen deniz suyu, Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ve İskenderun Belediyesi ekiplerince tahliye ediliyor. Deniz suyu ile gelen balçık da iş makinaları tarafından hafriyat kamyonları ile taşınıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş İskenderun Hatay Genel Yerel Haberler

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