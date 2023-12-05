İskenderun'da afetten zarar görenlere yardımlar hesaplarına yatırıldı

İskenderun ilçesinde yaşanan fırtına ve yağış sonucu zarar gören vatandaşların yardımları hesaplarına yatırıldı. İçişleri Bakanlığı ve AFAD tarafından yapılan yardımlar, Ziraat Bankası İskenderun Şubesi aracılığıyla vatandaşların hesaplarına aktarıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde afetten zarar gören vatandaşların yardımları hesaplarına yatırıldı.

Geçtiğimiz hafta İskenderun ilçesinde etkili olan fırtına ve yağışla birlikte denizle kara birleşmişti. Adeta Venedik sokaklarını andıran İskenderun'da çok sayıda işyeri ve ev zarar görmüştü. Afette zarar gören vatandaşlara sevindirici haber Kaymakam Murat Sefa Demiryürek'ten geldi.

İskenderun Kaymakamı Demiryürek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "27 Kasım 2023 tarihinde meydana gelen yağışlar ve deniz taşkınları nedeniyle zarar gören 443 işyeri ve mesken için İçişleri Bakanlığı, AFAD Başkanlığı tarafından 50 milyon 209 bin 188,70 TL tutarındaki yardım, vatandaşlarımızın TC numaralarına Ziraat Bankası İskenderun Şubesi'ne yatırılmıştır" ifadelerini kullandı. - HATAY