İskenderun'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar, 04.17'de yapılan anma programıyla anıldı.

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin üzerinden tam 1 yıl geçti. Asrın felaketinin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da yaklaşık 25 bin insan vefat etmiş ve binlerce konut zarar görmüştü. Depremin yıl dönümünde İskenderun ilçesinde bir araya gelen binlerce vatandaşın katılımıyla anma programı gerçekleştirildi. Kaymakamlık koordinesindeki programa katılan, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Emin Ünalan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, kaymakamlık önünde buluştu.

Ellerinde meşalelerle Şehit Pamir Caddesi'nden sessiz bir şekilde yürümeye başlayan katılımcılar, saat 04.17'yi gösterdiğinde Pac Meydanı'na vardı. Meydanda depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Selanın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı programda, İskenderun İlçe Müftüsü Ramazan Avcı, Hatay Ermeni Kiliseleri Ruhani Reisi Peder Avedis Tabaşyan ve İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Ruhanisi Peder Nikola Yusuf Papazoğlu dua etti. - HATAY