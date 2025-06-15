İskeleden Düşen Adam Hastaneye Telefonla Gitti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de tadilat sırasında iskeleden düşerek bacağından yaralanan bir adam, hastaneye kaldırılırken bile cep telefonunu elinden bırakmadı. Olay, çevredeki vatandaşların 112'yi aramasıyla gelişti.

Hastaneye kaldırılırken bile telefonu elinden bırakmadı

Tadilatta iskeleden düşen adam bacağından yaralandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de tadilat çalışmaları sırasında iskeleden düşerek bacağından yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, şahıs sedye ile ambulansa taşınırken bile cep telefonunu elinden bırakmadı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Konuk Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki bir dükkanın tadilat çalışmalarında yer alan Y.N. isimli şahıs, dengesini kaybederek iskeleden düştü. O esnada çevresinde bulunan demir profillere çarpan şahsın bacağında kesik oluştu.

Ambulansa taşınırken bile telefonunu elinden bırakmadı

Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Servis'e ihbarda bulundu. Kanaması olan şahsa sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Şahsın sedye ile ambulansa taşınırken cep telefonunu elinden bırakmaması dikkat çekerken, rahat ve soğukkanlı davranışları göze çarptı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan şahıs, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YÜKSEL GAZİ YUMLU - Yerel
İsrail Başbakanı Netanyahu: Savaşın sonunda İran'da rejim değişebilir

Netanyahu İran'la ilgili niyetini açıkladı: Savaş bitince değişebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la İsrail-İran savaşını görüştü

Trump'la ikinci görüşme! Erdoğan'ın hem uyarısı hem de teklifi var
İsrail'e ait yolcu uçakları GKRY'ye konuşlandırıldı

İsrail, yolcu uçaklarını o ülkeye konuşlandırdı
Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri transfer için İstanbul'da

İmza çok yakın! Menajeri transfer için İstanbul'da
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü şarkıcı İran'da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin

Ünlü şarkıcı yangın yerine dönen İran'da mahsur kaldı
ABD Başkanı Trump: İran ve İsrail yakında barışacak

Trump'tan çok konuşulacak çıkış: Yakında barışacaklar
İran temizliğe başladı! MOSSAD ajanları bir bir yakalanıyor

İran temizliğe başladı! MOSSAD ajanları bir bir yakalanıyor
Toplu taşımada taciz skandalı! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın

Toplu taşımada taciz! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki

Fahiş fiyatlara karşı sabrı taşan Zafer Algöz'ün tatil isyanı
4 yaşındaki çocuk 'Annem beni dövüyor' dedi, korkunç gerçek kamerada ortaya çıktı

Anneden 4 yaşındaki çocuğuna şiddet! Gizli kamera her şeyi kaydetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.