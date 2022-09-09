- İskeçe'nin yeni müftüsü Mustafa Trampa oldu

İSKEÇE - İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleşen seçimde yeni müftü Mustafa Trampa oldu.

Batı Trakya Türk Azınlığı, vefat eden İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin boşalan koltuğunun ardından müftülük makamı için gerçekleştirilen seçimde oy verdi. Toplam 83 camide gerçekleştirilen oy verme işleminde 7 bin 320 oy kullanıldı. Oyların 4 bin 720'sini alan Mustafa Trampa, yeni İskeçe Müftüsü seçildi. Oy kullanma işlemi öncesinde açıklama yapan Mustafa Trampa, "Üçüncü müftü seçiliyor. 29 Ağustos'ta açıklanan 2 adaydan biri ben Mustafa Trampa ve arkadaşım Mustafa Kamo 10 günlük bir seçim süreci geçirdik. Köy, mahalle, ev ev gezerek en güzel şekilde halkımızı bilgilendirdik. O an gelip çattı. Birazdan herkes kendi oyunu el kaldırma usulüyle kendi hür iradesini yansıtacak şekilde Cuma'dan sonra İskeçe'nin yeni müftüsünü seçmiş olacak" dedi.

Ahmet Mete, 31 Aralık 2006'dan beri İskeçe Müftüsü olarak görev yapmış, 14 Temmuz 2022'de hayatını kaybetmişti.