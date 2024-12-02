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İşitme Engellilerden 'Buğdaydan Nefese' Kısa Filmi Gösterimi

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Eskişehir'de işitme engellilerin hazırladığı 'Buğdaydan Nefese' kısa filmi, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Valiliği destekleriyle gösterime girdi. Vali Hüseyin Aksoy, engelli bireylerin sosyal hayattaki önemine dikkat çekti.

İşitme engelliler tarafından çekilen "Buğdaydan Nefese" kısa filmi gösterime girdi

ESKİŞEHİR - Eskişehir Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü himayesinde Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünce, İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanlığının katkılarıyla işitme engelliler tarafından hazırlanan "Buğdaydan Nefese" kısa filmi gösterime girdi.

Tasavvuf ve halk ozanı Yunus Emre'nin "Buğday mı Nefes mi?" menkıbesini konu alan Buğdaydan Nefese filmine dair İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Aydın Ertekin'in bilgi verdi. Programda kürsüye çıkan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, film hakkındaki düşüncelerini ve engelli bireylerin sosyal hayattaki yerinin öneminden bahsetti.

Daha sonra Vali Aksoy, film oyuncularına çiçek takdim etti.

Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy, Vali Yardımcısı Ali Çetin, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri katıldığı program çiçek taktimi sonrası sona erdi.

İşitme Engellilerden 'Buğdaydan Nefese' Kısa Filmi Gösterimi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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