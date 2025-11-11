İşitme Engelli Kadınlardan Kur'an Kursunda Örnek Azim

Gaziantep'te işitme engelli kadınlar için Kur'an kursuna katılan 63 yaşındaki Necla Yazıcıoğlu, gösterdiği azim ve gayretin sonucunda Kur'an-ı Kerim'i bir ay kısa sürede öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Gaziantep İl Müftülüğünün açtığı kursa katılan işitme engelli kadınlar, işaret diliyle hem Kur'an-ı Kerim okumayı hem de dini bilgiler öğreniyor.

Sessiz dünyalarındaki engellere aldırış etmeden büyük bir gayret ile Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenen işitme engelli kadınlar, azimleri ile herkese örnek oluyor.

Kendileri için açılan Kur'an kursunda işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğrenen işitme engelli kadınların büyük bir azim ile yüce kitabımızı öğrenme aşkları, azmin önünde hiçbir engelin duramayacağını gösteriyor.

Sessiz dünyaları Kur'an'ın sedasıyla yankılanıyor

Aralarında yaşları ilerlemiş ve yıllardır Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için büyük gayret gösteren kadınlar da bulunurken kursta dini bilgilerde öğreniyor. Kur'an-ı Kerim'i işaret diliyle öğrenerek ruhlarına aktaran işitme engelli kadınlar, Kur'an-ı Kerim'i okumak için büyük bir fedakarlık gösteriyor.

Kur'an-ı Kerim eğitmeni Kifayet Ateş tarafından işitme engellilere verilen dersler sonucunda birçok işitme engelli kadın Kur'an-ı Kerim'e geçmeyi başardı.

Ulu Camii'de işitme engelli kadınlar için açılan kursa 5 yıldır düzenli olarak katılan 63 yaşındaki Necla Yazıcıoğlu, büyük bir azmin ve gayretin sonucunda çocukluğundan beri öğrenmek istediği Kur'an-ı Kerim'i okumanın mutluluğunu yaşıyor.

Evi caminin bulunduğu mahalleden çok uzak olmasına rağmen toplu taşıma aracıyla her gün düzenli olarak kursa gelen ve kursunu da hiç aksatmayan Yazıcıoğlu'nun tüm engellere ve zor şartlara rağmen Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesi diğer kursiyerlerin de azmini artırdı.

Çocukluğundan beri Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeyi çok istediğini ve Kur'an-ı Kerim'i öğrendiği için de çok mutlu olduğunu belirten Necla Yazıcıoğlu, engelli arkadaşlarının vesilesiyle işitme engellilere yönelik kurs düzenlendiğini öğrenince kursa katıldığını söyledi.

Kur'an-ı Kerim'i işaret diliyle öğrenmenin sevincini yaşadığını dile getiren Yazıcıoğlu, "2020 yılında bu kursa Kur'an-ı Kerim öğrenmek için geldim. Önce çok heyecanlıydım ve Kur'an-ı Kerim'i yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Alıştım ve sonra öğrendim. Arkadaşlarımla beraber Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeyi çok seviyorum. Önce anlamıyordum, sonra yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Bir ayda Kur'an-ı Kerim'i öğrendim. Her gün kursa geliyorum, çok mutluyum. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek sevap ve ben artık çok mutluyum, sevinçliyim. Her akşam ve sabahları Kur'an-ı Kerim okuyorum. Evde de hiç sıkılmıyorum. Uyanıyorum ve erkenden kursa geliyorum. Hep Kur'an okumaya devam ediyorum" dedi.

"Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için hiçbir engel yoktur"

Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için hiçbir engelin olmadığını belirten Yazıcıoğlu, "5 yıl boyunca hep eğitim aldım, sabrettim ve başarılı oldum. Diğer engellilere de Kur'an-ı Kerim'i öğrenmelerini tavsiye ederim ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için hiçbir engel yoktur. Önceden bu tür kurslar yoktu ama şu anda var. Kur'an-ı Kerim'i bu kurs sayesinde öğrendim" şeklinde konuştu.

"Kur'an-ı Kerim'i bir ayda öğrendi"

Kur'an-ı Kerim eğitmeni Kifayet Ateş ise, "Necla hanım kursumuza 2020'de geldi, ilkokul mezunu, hep Kur'an-ı Kerim öğrenmek istemiş ama kendine yönelik yapılan bir Kur'an kursu duymamış ve yokmuş. Buranın açıldığını öğrendi. 2020'de geldi. Çok heyecanlıydı. Öğrenir miyim diye endişe duyuyordu ve merak da ediyordu. Çünkü okuma yazması da zayıf. Fakat azmetti ve çok kısa bir zamanda da yaşına rağmen bir ayda Kur'an-ı Kerim'i öğrendi. Her gün, her sabah hiç aksatmadan ve ara vermeden 2020 yılından itibaren Kur'an-ı Kerim kursuna geliyor. Kur'an-ı Kerim'i öğrendiği için çok mutlu olduğunu ve çok canı sıkıldığında, hayatında olumsuz şeyler olduğunda bile Kur'an-ı Kerim'i açıp okumanın kendini çok rahatlattığını söylüyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i öğrenmiş olmanın vermiş olduğu mutluluğu yaşıyor. Bize de bunu ifade ediyor. İşitme engellilere yönelik böyle bir Kur'an kursun olmasının kendisi için çok önemli bir olduğunu ifade ediyor ve bunu da bizimle paylaşıyor. Artık Kur'an-ı Kerim'i çok güzel bir şekilde okuyor. Ezber yapmaya çalışıyor" diye konuştu. - GAZİANTEP