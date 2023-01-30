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İşitme engelli çift mutluluğa işaret diliyle ?evet? dedi

Yerel Haberler

İşitme engelli çift mutluluğa işaret diliyle ?evet? dedi

Adana'nın Kozan ilçesine yaşayan işitme engelli Ayşenur Bozdemir ve Şahin Bozkurt, mutluluğa işaret diliyle 'evet' dediler.

Adana'nın Kozan ilçesine yaşayan işitme engelli Ayşenur Bozdemir ve Şahin Bozkurt, mutluluğa işaret diliyle 'evet' dediler.

Nikah ve düğün merasimi ile dünya evine giren Bozkurt ve Bozdemir ailesinin çocukları Ayşenur Bozdemir ve Şahin Bozkurt'un nikahını Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan kıydı. Başkan Özgan işaret dili tercümanı ile birlikte nikahlarını kıydığı çifte Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti. Çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Özgan, evlilik cüzdanını geline takdim etti.

Damadın babası Fikri Bozkurt çocuklarının mutluluklarına şahitlik olmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Damadın annesi Ümmühan Bozkurt ise oğlunun havale geçirdikten sonra çocukluktan bu yana işitme ve konuşma engelli olduğunu ifade ederek, 'Şu an onların mutluluklarına şahitlik etmek bizler için duygu dolu bir an. İki cihan saadeti diliyorum. Çok duygu doluyuz ve mutluyuz' dedi.

Çiftin işitme engelinin onları bir araya getirdiğini aktaran damadın ağabeyi Savaş Bozkurt, "İlçemiz küçük bir ilçe, kardeşim gelinimizin babasını tanıyordu. Tanıştılar, görüştüler ve bizlere utanarak söylediler. Onları mutlu görmek bu mutluğa şahitlik olmak bizleri de çok mutlu etti" diye konuştu.

İşitme engelli çift, düğünlerinde müziğin sesini duymasa da işaret diliyle doyasıya eğlendi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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