İşinden atılan işçi, Tekirdağ'dan Ankara'ya yürüyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ndeki işinden atılan işçi, tek başına eylem başlatarak Tekirdağ'dan Ankara'ya yürümeye başladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesindeki işinden edilen işçi, 'Hak arayanların hakkını almak için geliyorum' yazılı siyah yelek giyerek tek başına belediyenin önünde eylem yaptı. Belediye önünde bir basın açıklaması da yapan Numan Büyükhan, haksızca işten atıldığını ifade ederek, Ankara'ya hak aramaya gideceğini söyledi. Basın açıklamasından sonra yakınlarıyla vedalaşan Büyükhan, Tekirdağ'dan Ankara'ya doğru yola çıktı.

Numan Büyükhan yaptığı açıklamada, "2011 yılından 2023'ün ilk gününe kadar işimi özveri ve sadakat ile yaptım. Ne bir ahlaksızlığım ne bir hırsızlığım nede iş disiplinine aykırı hareket etmedim. Çorlu belediyesine bağlıyken dert, Büyükşehir Belediyesinde çalıştığımız dönem verem sahibi olduk. Ulan madem verem oldun. Neden 12 yıl bekledin derseniz. Hep kadro, hep şartların düzeleceği yönünden sözler verildi. Bizler sözün namus olduğunu benimseyen bir toplumuz. Toplumumuzdaki karşılığı tamda budur. Ödenmek istenmeyen tediyeler, verilmeyen zamlar ve en son banka promosyonları. Hatta yerel basında da yer aldı. Banka promosyonlarında büyük vurgun. 21 trilyon para kayıp. Ben hakkımızı istedim. Bunu yüksek sesle haykırdım. Bu haberler doğruysa bizim emeğimizi, hakkımızı kim gasp etti. Hak hukuk adalet diyenler ekmeği tencerenin dibine öylemi sürüyorlar ve utanmadan birde helallik istiyorlar zehir zıkkım haram olsun. Bu haberleri sözde halkçı bir belediyede çalıştığım için okurken utandım. Üzerine üzerine gittim ve kendilerine yakışanı yaptılar" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise sözlü açıklamada bulunarak, "Büyükşehir belediyemiz bünyesinde çok sayıda çalışanımız var. Biz kimseyi haksız yere işinden etmemişizdir. Eğer haksızlık olduğunu iddia ediyorsa yasalar açık, mahkemeler orada tüm yasal haklarını kullanabilir" ifadelerini kullandı.