Işın Karaca'dan hayranlarına unutulmaz konser: "Her gün mutlaka kendimi sorgularım"

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde Türk Pop Müziği sanatçısı Işın Karaca hayranlarına unutulmaz konser yaşattı.

Ünye Belediyesi 21. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali nedeniyle sahne alan Türk Pop Müziğinin sesi Işın Karaca, binlerce hayranına söylediği şarkılarla geceye damga vurdu. Ünye Cumhuriyet Meydanında 27 yıllık sanat hayatını hayranlarına anlatan Karaca, kendisine her sabah 'Günaydın' diyerek motive ettiğini söyleyerek, herkesi öyle yapmaya davet etti.

"9 yıl sonra yeniden Ünye'deyim"

Dokuz yıl aradan sonra yeniden Ünye ile buluştuğunu ifade eden Işın Karaca," Her sabah kalktığımda hep kendime 'Günaydın' diyerek moral ve motivasyonla uyanıyorum. Her gün mutlaka kendimi hayatımda sorgularım. Hep yeni bir güne kavuşmanın mutluluğu içerisinde oluyorum. ve sonunda neden ben bu işi yapıyorum diyerek sorguladığımda konserlere çıktığımda Allah'ımın bana çok doğru bir iş verdiğini görüyorum. Yine aradan dokuz yılın geçmesinin ardından sonunda yeniden Ünye'de konser verdiğim için çok mutluyum" dedi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise," Bizleri kırmayım aramızda olan sevgili sanatçımız Işın Karaca'ya teşekkür ediyorum. Sesiyle, şarkılarıyla Ünye'yi mutlu eden sanatçımız Işın Karaca'yı, Ünye'mizde asla memnun etmeden uğurlamaz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Işın Karaca'ya plaket ve çiçek takdim ederken, ünlü sanatçı ise seslendirdiği şarkılar ve muhteşem sahne performansıyla davetlilere unutamayacakları bir gece yaşattı.