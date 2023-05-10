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Isıl işlem fırınlarına yönelik denetim

Isıl işlem fırınlarına yönelik denetim

Yerel Haberler

Afyonkarahisar'da özellikle ihracata yönelik gerçekleştirilen ürünlerin üretiminde kullanılan ısıl işlem fırınlarına yönelik denetim yapıldı.

Afyonkarahisar'da özellikle ihracata yönelik gerçekleştirilen ürünlerin üretiminde kullanılan ısıl işlem fırınlarına yönelik denetim yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik elemanlarınca kentte faaliyet gösteren ısıl işlem fırınlarında ISPM-15 standartları çerçevesinde gerekli denetimler yapıldı. Denetime tabi tutulan firma yetkililerine uluslararası ticarette ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri ile zararlı organizmaların taşınması ve yayılmasının önlenmesi için bu malzemelerin ısıl işlem görmüş olması gerektiği anlatıldı. Denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karahisar Yerel Haberler

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