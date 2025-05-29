Işıklar Genç ve Teknoloji Hareketi Projesi'ne 454 Bin TL Destek

Işıklar Genç ve Teknoloji Hareketi Projesi'ne 454 Bin TL Destek
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Afyonkarahisar Hisar Araştırma ve Eğitim Derneği, Işıklar beldesindeki gençlerin dijital bağımlılıkla mücadele etmelerini hedefleyen proje ile İçişleri Bakanlığından 454 bin TL destek aldı. Proje, aynı zamanda 2025 yılının ilk kabul edilen projesi oldu.

Afyonkarahisar Hisar Araştırma ve Eğitim Derneği Işıklar Beldesindeki gençlerin Dijital Bağımlılıkla Mücadele etmelerini hedefleyen "Işıklar Genç ve Teknoloji Hareketi Projesi" İçişleri Bakanlığınca kabul edilerek 454 bin TL proje desteği almaya hak kazandı. Proje aynı zamanda 2025 yılının kabul edilen ilk projesi oldu.

Afyonkarahisar Hisar Araştırma ve Eğitim Derneği başta Işıklar beldesinde olmak üzere civar beldelerde öğrenim gören ortaokul öğrencilerinin faydalı teknolojiye ilgilerini artırmak, açılacak atölyeler ile gençleri teknoloji ve internet bağımlılığından korumak amacıyla Işıklar Genç ve Teknoloji Hareketi Projesi'ni hayata geçirdi. Proje kapsamında derneğe tahsis edilen binada Robotik ve Kodlama Atölyesi, Tasarım ve Üretim Atölyesi, Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi ve Manevi Rehberlik Atölyesi kurulacak.

Dernek Başkanı Atıf Öner, gençlerin her türlü zararlı alışkanlıktan uzaklaşması, boş vakitlerini faydalı ve öğretici atölyelerde geçirmeleri ve daha donanımlı bireyler olabilmeleri için çalıştıklarını söyleyerek, projelerine katkıları için dernek üyelerine, koordinasyon için İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Abdurrahman Özdilekler'e, projenin kabulü için Afyonkarahisar Valimiz Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'na ve İçişleri Bakanlığına teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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