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İşgücü Uyum Programı Kura Çekimi Gerçekleşti

İşgücü Uyum Programı Kura Çekimi Gerçekleşti
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Erzurum'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen İşgücü Uyum Programı kapsamındaki kura çekimi ile 100 kişiye iş imkanı sağlandı. Etkinlikte konuşan ASH İl Müdürü Hasan Aykut, programın dezavantajlı gruplara yeni bir başlangıç fırsatı sunduğunu vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (ASH) İl Müdürlüğü İşgücü Uyum Programı kura çekimi gerçekleştirildi.

ASH İşgücü Uyum Programı kapsamında istihdam edilecek 100 kişi için noter tarafından kura çekimi yapıldı.

ASH Müdürlüğünde düzenlenen etkinlik saygı duruşuyla başladı, 154 kişinin başvurduğu programa 100 kişi programa katılma hakkı kazandı.

ASH İl Müdürü Hasan Aykut, etkinlikte yaptığı konuşmada, istihdama katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Aykut, şöyle devam etti; "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, vatandaşlarımızın sosyal hayata ve iş gücü piyasasına aktif olarak katılımını sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz bu önemli program, bugün bir dönüm noktasına ulaşıyor. İUP, katılımcılarımızın yeteneklerini geliştirerek, toplumumuzun her kesiminde daha güçlü bir istihdama katkı sağlamayı hedeflemektedir. Özellikle dezavantajlı gruplara yönelik olarak tasarlanan bu program, onlara yeni bir başlangıç yapma fırsatı sunmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, vatandaşlarımızın ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarını ve sosyal hayata daha etkin bir şekilde katılmalarını sağlamak için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bugün şahit olacağımız kura çekimi, tamamen şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleştirilecektir. Bu sayede, programa katılacak olan vatandaşlarımız eşit fırsatlara sahip olacaklar. Bu programın hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Sayın Valimiz olmak üzere, Türkiye İş Kurumu yetkililerine, noterimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, vatandaşlarımızın yanında olmaya ve onlara her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Bu kura çekiminin hem katılımcılarımız hem de ilimiz için hayırlı başlangıçlar getirmesini diliyorum."

Konuşmaların ardından Erzurum 4. Noteri Fatih Yetkin'in bilgisayar ortamında yaptığı kura çekimiyle 100 kişiye iş imkanı sağlandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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