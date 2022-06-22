"İşe gidiyorum" diye ortadan kaybolmuştu, 6 gün sonra evine döndü Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy Köyü'nde işe gitme bahanesiyle evinden ayrılarak ortadan kaybolan 24 yaşındaki Alim Dayı bulundu. Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy Köyü'nde işe gitme bahanesiyle evinden ayrılarak ortadan kaybolan 24 yaşındaki Alim Dayı bulundu. Geçen hafta Çarşamba günü maaş çekme ve işe gitme bahanesiyle evinden ayrılan Alim Dayı telefonunu kapatıp ortalıktan kaybolmuştu. Dayı'ya ulaşamayan ailesi ve yakınları durumu polis ve jandarmaya bildirdi. Bolu'da madende çalıştığı öğrenilen gencin yaklaşık 6 gün sonra evine döndüğü öğrenildi. - KARABÜK İhlas Haber Ajansı / Yerel Karabük Yerel Haberler

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